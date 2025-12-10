Не ходят на пары или просто бросают: почему из тюменских вузов отчисляют льготников СВО
Большая часть поступивших по квоте продолжает учиться
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тюмени, как и по всей России, действует льготная квота на поступление для участников СВО и их детей. URA.RU решило узнать, сколько человек по ней приняли в местные вузы, а также по каким причинам льготников отчисляли. Среди последних: смерть, пропуск занятий и нежелание продолжать учебу.
«За период 2022-2025 годов по квотам было зачислено 487 человек: 222 по программам среднего профессионального образования, остальные — по программам высшего образования. За все время были отчислены 38 человек», — рассказали URA.RU в Тюменском индустриальном университете.
Один человек окончил обучение в связи со смертью. Еще один не вышел из академического отпуска. Два студента были отчислены за неуспеваемость, еще столько же перевелись в другие учебные заведения. Десять человек потеряли право на учебу из-за пропуска занятий, а 22 учащихся ушли по собственному желанию.
В ТюмГУ URA.RU рассказали, что в 2025-2026 учебном году в пределах квоты на очную форму в головной вуз поступило 198 детей участников СВО, один непосредственный участник специальной военной операции, а также два человека из числа детей участников военных действий на территории Чечни. Они обучаются как на бюджете, так и за плату. При этом отчислили уже семерых, по собственному желанию студентов.
В Тюменский государственный институт культуры с сентября 2023 года были зачислены 35 льготников. Все они продолжают учебу.
«В 2025 году по отдельной квоте по программам бакалавриата и специалитета зачислено вдвое больше абитуриентов, чем в 2024 году. Все они продолжают обучение. Один человек переведен в другой вуз в связи с изменением места жительства», — рассказали URA.RU в Тюменском государственном медицинском университете.
