Прощание с курганским учителем пройдет 11 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU

Заслуженный учитель России, бывший директор школ № 10 и № 38 Кургана Зоя Родионова скончалась. Ее не стало 9 декабря. Об этом сообщается на сайте департамента социальной политики Кургана.

«Скоропостижно скончалась Заслуженный учитель РФ Зоя Михайловна Родионова, которая на протяжении многих лет возглавляла школу № 10. <...> В 2020 году Зоя Михайловна стала директором средней школы № 38, а затем ушла на заслуженный отдых», — пишет ведомство.

Родионова родилась 12 декабря 1955 года в селе Ново-Троицком Мокроусовского района. Она продолжила семейную династию, общий педагогический стаж которой превышает 100 лет. После окончания Курганского государственного педагогического института в 1976 году она начала свой путь учителя русского языка и литературы в школе №27, посвятив образованию всю жизнь.

В 1987 году Родионова возглавила школу №10, став для нее не просто директором, а идейным вдохновителем. Под ее руководством учреждение дважды побеждало во Всероссийском конкурсе в рамках нацпроекта «Образование». Одним из главных направлений ее работы было патриотическое воспитание, а гордостью школы стал музей Боевой славы 165-й стрелковой дивизии. Она смогла создать уникальный коллектив единомышленников, который по праву называли «союзом десятой».

Прощание с Зоей Михайловной Родионовой состоится 11 декабря в ритуальном зале «Реквием» (2-й зал) по адресу: пр. Машиностроителей, 38Е. Гражданская панихида пройдет с 13:20 до 14:20.