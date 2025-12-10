Лидер тюменских эсеров Пискайкин расширяет владения в элитной части города

Владимир Пискайкин расширит свой комплекс на Салаирском тракте Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Лидер тюменской «Справедливой России» Владимир Пискайкин расширяет свои владения на Салаирском тракте. Он намерен значительно расширить базу отдыха «Верхний бор» и сделать из нее крупнейший термальный курорт. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к депутату.

«К проектированию подключили известные зарубежные компании. Строительство планируется на несколько лет, точные сроки и суммы пока не известно», — сказал собеседник агентства. Предполагается, что на Верхнем бору появятся коттеджи, новые термальные бассейны, бани и vip-зона.

Инсайдеры агентства считают, что масштабная стройка говорит о твердом намерении Пискайкина остаться в Тюмени и избираться в облдуму в 2026 году. Ранее в тюменском истеблишменте ходили слухи о переезде политика в другой регион.

Территория Салаирского тракта становится одной из самых престижных в Тюмени. Стоимость земли за одну сотку начинается примерно от 300 тысяч рублей. Все потому, что власти запланировали расширить дорогу с двух до четырех полос, чтобы избавить тракт от пробок. Там также будет проведена реконструкция инженерных сетей, оборудована ливневая канализация, установлены шумозащитные экраны