Все больше тюменцев становятся безработными. Эксклюзив
При растущем числе безработных, растет и запрос от работодателей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Тюмени за год на треть выросло число безработных. Такие данные предоставил URA.RU департамент труда и занятости населения региона.
«Сейчас численность зарегистрированных безработных граждан, проживающих в Тюмени — 1 120 человек. При этом на 8 декабря 2024 года из было 815», — пояснили агентству в департаменте.
При этом специалисты ведомства отметили, что всего на учете в органах местной службы занятости состоит 2,7 тысячи человек. Вакансий же в 2,5 раза больше: к началу декабря работодатели заявили о поиске 6,1 тысячи сотрудников.
Ранее отмечалось, что самый серьезный дефицит кадров в регионе испытывает сфера строительства. Компании готовы искать сотрудников в странах Южной Азии, а всего на отрасль приходится 93% рынка трудовых мигрантов в регионе.
