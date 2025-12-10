Логотип РИА URA.RU
Общество

Работа

Все больше тюменцев становятся безработными. Эксклюзив

В Тюмени количество безработных выросло за год на треть
10 декабря 2025 в 16:01
При растущем числе безработных, растет и запрос от работодателей

При растущем числе безработных, растет и запрос от работодателей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени за год на треть выросло число безработных. Такие данные предоставил URA.RU департамент труда и занятости населения региона.

«Сейчас численность зарегистрированных безработных граждан, проживающих в Тюмени — 1 120 человек. При этом на 8 декабря 2024 года из было 815», — пояснили агентству в департаменте.

При этом специалисты ведомства отметили, что всего на учете в органах местной службы занятости состоит 2,7 тысячи человек. Вакансий же в 2,5 раза больше: к началу декабря работодатели заявили о поиске 6,1 тысячи сотрудников. 

Ранее отмечалось, что самый серьезный дефицит кадров в регионе испытывает сфера строительства. Компании готовы искать сотрудников в странах Южной Азии, а всего на отрасль приходится 93% рынка трудовых мигрантов в регионе.

