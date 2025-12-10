При растущем числе безработных, растет и запрос от работодателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени за год на треть выросло число безработных. Такие данные предоставил URA.RU департамент труда и занятости населения региона.

«Сейчас численность зарегистрированных безработных граждан, проживающих в Тюмени — 1 120 человек. При этом на 8 декабря 2024 года из было 815», — пояснили агентству в департаменте.

При этом специалисты ведомства отметили, что всего на учете в органах местной службы занятости состоит 2,7 тысячи человек. Вакансий же в 2,5 раза больше: к началу декабря работодатели заявили о поиске 6,1 тысячи сотрудников.

