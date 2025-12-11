Бывший заместитель главы администрации Тобольска Василий Кожедуб официально занял пост первого заместителя генерального директора Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса, информация о назначении чиновника подтвердилась на сайте правительственной структуры.

«Василий Кожедуб активно вникает во все процессы. Уже успел побывать на нескольких заседаниях. В частности, выезжал на подобные встречи в муниципалитеты региона», — сообщили источники. Фамилия Кожедуба уже появилась на сайте инвестагентства.

Фамилия Кожедуба уже появилась на сайте инвестагентства. В ведомстве он будет курировать предпринимательскую деятельность и инвестиционное направление. Этой работой ранее он занимался и будучи заместителем главы мэрии Тобольска. До переезда в Курган чиновник также успел поработать в соседнем регионе председателем Общественной палаты, возглавлял медцентр «Санэпидблагополучие». В тобольской администрации Кожебуд проработал около года.