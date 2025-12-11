Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

Тюменский чиновник назначен первым замглавы структуры курганского правительства. Инсайд URA.RU подтвердился

Экс-заммэра Тобольска Кожедуб стал первым заместителем в инвестагентстве Кургана
11 декабря 2025 в 07:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Василий Кожедуб официально назначен первым замгендиректора инвестагентства Кургана

Василий Кожедуб официально назначен первым замгендиректора инвестагентства Кургана

Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший заместитель главы администрации Тобольска Василий Кожедуб официально занял пост первого заместителя генерального директора Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области. Об этом URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса, информация о назначении чиновника подтвердилась на сайте правительственной структуры.

«Василий Кожедуб активно вникает во все процессы. Уже успел побывать на нескольких заседаниях. В частности, выезжал на подобные встречи в муниципалитеты региона», — сообщили источники. Фамилия Кожедуба уже появилась на сайте инвестагентства.

Фамилия Кожедуба уже появилась на сайте инвестагентства. В ведомстве он будет курировать предпринимательскую деятельность и инвестиционное направление. Этой работой ранее он занимался и будучи заместителем главы мэрии Тобольска. До переезда в Курган чиновник также успел поработать в соседнем регионе председателем Общественной палаты, возглавлял медцентр «Санэпидблагополучие». В тобольской администрации Кожебуд проработал около года. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал