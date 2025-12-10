За кулисами скандала: как выглядит квартира Долиной в Хамовниках

Верховный суд скоро определит, кому достанется квартира Ларисы Долиной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

История с продажей квартиры Ларисы Долиной может завершиться уже в этом месяце. 16 декабря Верховный суд рассмотрит жалобу на решения по имуществу. Будет решено, кому отойдут элитные «квадраты» в центре Москвы — добросовестной покупательнице Полине Лурье или Долиной, которую обманули мошенники.

Речь идет про квартиру, где интерьер выполнен в стиле начала 2000-х из дорогих, качественных материалов и «на совесть». В ней есть просторная кухня-гостиная с паркетом, большие ванные комнаты, гардеробная с окнами, две спальни в розовом цвете. Подробнее про интерьер и масштаб квартиры в материале URA.RU

236-метровые апартаменты в центре Москвы

В Хамовниках девятиэтажный монолитный дом был построен в 1997 году Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Хамовниках девятиэтажный монолитный дом с закрытой территорией был построен в 1997 году, оснащен подземным паркингом и расположен в пешей доступности от Парка Горького и ГМИИ имени Пушкина. В квартире пять просторных комнат с внушительными потолками и большими окнами. Как отмечают соседи, Долина живет здесь давно — певицу регулярно видели в магазинах поблизости.

Продолжение после рекламы

Рыночная стоимость квартиры сегодня превышает 200 миллионов рублей. Однако в момент сделки она была продана за 112 миллионов — как позже выяснилось, под влиянием мошенников.

Кухня

Центральное место занимает кухня-гостиная. Кухня выполнена в оливково-изумрудной гамме, на полу — контрастная черно-белая плитка. Гостиная объединена с кухней барной стойкой, потолок — сложной конструкции с подвесными элементами и встроенной подсветкой. Подобные стилевые решения сегодня считаются устаревшими, однако натуральный паркет и дорогие отделочные материалы подчеркивают статус жилья.

Ванная комната

Ванная комната оформлена в сине-голубых тонах с использованием мраморной плитки. Интерьер дополняют золотистые акценты, белая сантехника и крупное декоративное панно с изображением фламинго и пальмовых листьев, занимающее целую стену. По оценке специалистов, ремонт был выполнен в начале 2000-х годов и отличался высоким качеством: в квартире установлены массивные двери, дорогостоящая сантехника и добротные инженерные решения.

Спальня

В апартаментах две спальни — хозяйская и детская, обе выдержаны в розовой цветовой палитре. Предположительно, в детской комнате жила дочь певицы Ангелина. К спальной зоне примыкают просторная гардеробная с окнами и отдельный детский санузел с декоративной плиткой.

Прихожая

Отдельного внимания заслуживает овальный холл — одно из самых эффектных пространств квартиры. Здесь размещены колонны, сложный потолок, массивные люстры, витрины с сервизами, статуэтками и семейными фотографиями.

Двор

Отдельное внимание привлекают просторные холлы, большие комнаты и входные группы жилого комплекса — с цветами, картинами и декоративными статуями. Зимой жители дома традиционно устанавливают в подъезде общую новогоднюю елку.

Как выглядит престижный район столицы

В Хамовниках много набережных, и рядом Арбат Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Хамовники — престижный, исторический район. Он с трех сторон омывается рекой. Здесь много набережных, рядом Арбат. В пешей доступности государственные и частные сады, школы и университеты. Есть парк «Усадьба Трубецких», в котором можно найти не только пруд, но и небольшой зоопарк, а также «Новодевичьи пруды» и Девичье поле. Называть так район стали, потому как раньше на Хамовном дворе трудились ткачи, которых прозвали хамовниками.

Что известно о скандале вокруг квартиры Долиной