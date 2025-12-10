За кулисами скандала: как выглядит квартира Долиной в Хамовниках
Верховный суд скоро определит, кому достанется квартира Ларисы Долиной
История с продажей квартиры Ларисы Долиной может завершиться уже в этом месяце. 16 декабря Верховный суд рассмотрит жалобу на решения по имуществу. Будет решено, кому отойдут элитные «квадраты» в центре Москвы — добросовестной покупательнице Полине Лурье или Долиной, которую обманули мошенники.
Речь идет про квартиру, где интерьер выполнен в стиле начала 2000-х из дорогих, качественных материалов и «на совесть». В ней есть просторная кухня-гостиная с паркетом, большие ванные комнаты, гардеробная с окнами, две спальни в розовом цвете. Подробнее про интерьер и масштаб квартиры в материале URA.RU
236-метровые апартаменты в центре Москвы
В Хамовниках девятиэтажный монолитный дом был построен в 1997 году
В Хамовниках девятиэтажный монолитный дом с закрытой территорией был построен в 1997 году, оснащен подземным паркингом и расположен в пешей доступности от Парка Горького и ГМИИ имени Пушкина. В квартире пять просторных комнат с внушительными потолками и большими окнами. Как отмечают соседи, Долина живет здесь давно — певицу регулярно видели в магазинах поблизости.
Рыночная стоимость квартиры сегодня превышает 200 миллионов рублей. Однако в момент сделки она была продана за 112 миллионов — как позже выяснилось, под влиянием мошенников.
Кухня
Центральное место занимает кухня-гостиная. Кухня выполнена в оливково-изумрудной гамме, на полу — контрастная черно-белая плитка. Гостиная объединена с кухней барной стойкой, потолок — сложной конструкции с подвесными элементами и встроенной подсветкой. Подобные стилевые решения сегодня считаются устаревшими, однако натуральный паркет и дорогие отделочные материалы подчеркивают статус жилья.
Ванная комната
Ванная комната оформлена в сине-голубых тонах с использованием мраморной плитки. Интерьер дополняют золотистые акценты, белая сантехника и крупное декоративное панно с изображением фламинго и пальмовых листьев, занимающее целую стену. По оценке специалистов, ремонт был выполнен в начале 2000-х годов и отличался высоким качеством: в квартире установлены массивные двери, дорогостоящая сантехника и добротные инженерные решения.
Спальня
В апартаментах две спальни — хозяйская и детская, обе выдержаны в розовой цветовой палитре. Предположительно, в детской комнате жила дочь певицы Ангелина. К спальной зоне примыкают просторная гардеробная с окнами и отдельный детский санузел с декоративной плиткой.
Прихожая
Отдельного внимания заслуживает овальный холл — одно из самых эффектных пространств квартиры. Здесь размещены колонны, сложный потолок, массивные люстры, витрины с сервизами, статуэтками и семейными фотографиями.
Двор
Отдельное внимание привлекают просторные холлы, большие комнаты и входные группы жилого комплекса — с цветами, картинами и декоративными статуями. Зимой жители дома традиционно устанавливают в подъезде общую новогоднюю елку.
Как выглядит престижный район столицы
В Хамовниках много набережных, и рядом Арбат
Хамовники — престижный, исторический район. Он с трех сторон омывается рекой. Здесь много набережных, рядом Арбат. В пешей доступности государственные и частные сады, школы и университеты. Есть парк «Усадьба Трубецких», в котором можно найти не только пруд, но и небольшой зоопарк, а также «Новодевичьи пруды» и Девичье поле. Называть так район стали, потому как раньше на Хамовном дворе трудились ткачи, которых прозвали хамовниками.
Что известно о скандале вокруг квартиры Долиной
Ранее Лариса Долина после продажи квартиры за 112 млн рублей смогла добиться аннулирования сделки, так как находилась под влиянием мошенников. Она вернула через суд свою недвижимость, оставив покупательницу Полину Лурье без денег, жилья, и с ипотекой. Лурье продолжает оспаривать итоги сделки и добиваться возврата квартиры. История Долины получила широкий общественный резонанс, и привела к обсуждению изменений в законодательстве о сделках с жильем. В Госдуме предложили закрепить запрет на возврат недвижимости продавцу, если он не может вернуть деньги.
