Пять свердловских курортов, где можно с комфортом расслабиться в -30

Отдых в термальных комплексах можно найти как бюджетный, так и дорогой Фото: Размик Закарян © URA.RU

Свердловчанам не обязательно улетать за тысячи километров, чтобы расслабиться в теплой воде, посетить современные бани и спа-процедуры. В регионе активно развиваются термальные комплексы, которые работают круглый год и предлагают сервис уровня европейских курортов. Самые популярные и новые места, где можно отдохнуть с комфортом, — в подборке URA.RU.

«Баден-Баден»

Один из самых узнаваемых термальных курортов на Урале. Комплексы работают сразу в трех локациях: в Екатеринбурге, Сысерти и Реже. Главная особенность «Баден-Бадена» — большие открытые бассейны с артезианской водой. Зимой температура поддерживается на уровне +39–40 градусов, а летом — +33–36. Он оснащен гейзерами, гидромассажными установками, водопадом-грибком и детской зоной. Есть отдельная детская зона, где глубина и температура воды комфортны для посещения с ребенком.

В «Бадене» есть как открытый бассейн, так и крытый Фото: Размик Закарян © URA.RU

Помимо термальных бассейнов, есть банный комплекс. Гостям доступны 12 различных саун — от классической финской до более экзотических форматов. Также внутри комплекса есть бассейн с пул-баром, где можно отдохнуть после парной, не выходя из водной зоны. Работают спа-центр, кафе, детская комната с аниматорами и несколько зон отдыха. Для желающих задержаться дольше предусмотрено размещение: номера гостиницы и отдельные барнхаусы. ый отдых.

Комплекс в Екатеринбурге находится на ул. Зимняя, 23; в Реже — на ул. Ленина, 118; в Сысерти — на ул. Быкова, 11. Цены следует уточнять на сайтах проектов.

Спа-комплекс «Рамада»

Еще одно место для отдыха неподалеку от Екатеринбурга. Гостям доступны открытый термальный бассейн, где можно купаться на свежем воздухе, и закрытый бассейн с джакузи. Также в «Рамаде» работает финская сауна, турецкий хаммам, фитосауна и соляная комната. Дополняют инфраструктуру спа-процедуры и vitamin bar, где можно восстановить силы.

Спа-комплекс расположен по адресу: Екатеринбург, Кольцовский тракт, 10-й км, д. 15. Стоимость посещения начинается от 2000 рублей, при этом окончательная цена зависит от выбранных услуг и времени пребывания.

Термальный комплекс «Юга»

Новый крупный комплекс, открывшийся в конце 2023 года, находится в Горном Щите. На территории работают большой открытый и крытый бассейны с подогреваемой артезианской водой. Особое внимание уделено разнообразию бань: есть русская парная, хаммам, можжевеловая и пивная бани, где проводятся групповые парения.

В «Югах» можно попробовать себя в серфинге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фишка комплекса — единственная на Урале «Серф-волна» (флоубординг). Это аттракцион, имитирующий катание на серфе. Дополнительно для гостей работают SPA-центр, кафе, фитобар и домики для проживания.

Комплекс можно найти по адресу: Екатеринбург, ул. Горнощитская территория, стр. 7. Цены в будние дни стартуют от 1300 рублей для взрослых и от 1000 рублей для детей. В выходные стоимость выше: от 2000 рублей для взрослых и от 1500 рублей для детей.

Территория отдыха «Экватор»

Тем, кто ищет термальные бассейны недалеко от Екатеринбурга, стоит обратить внимание на территорию отдыха «Экватор» в Арамили. Гостей ждет открытый термальный бассейн с артезианской водой и с температурой воды до +39 градусов и крытый бассейн. Для любителей банных процедур предусмотрены различные сауны и спа-услуги.

Место отдыха можно найти в городе Арамиль (ул. Пушкина, 4Б). Стоимость посещения стартует от 700 рублей для взрослых и 500 рублей для детей. Ценник варьируется в зависимости от длительности посещения.

Комплексы часто предлагают в качестве дополнения сауны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Термальный источник «Акварель»

Находится значительно дальше от Екатеринбурга, но это природный комплекс с оборудованными открытыми бассейнами, наполненными йодо-бромной минеральной водой с температурой от +38 до +42 градусов. Вода считается полезной при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, кожи и нервной системы. Также на территории располагаются финская сауна, хаммам, закрытый бассейн с пресной водой, зоны отдыха, питьевой бювет, кафе и соляные комнаты.

Для гостей, предпочитающих активный формат отдыха, предусмотрен прокат квадроциклов и велосипедов. Любителям приготовить еду самостоятельно понравится мангальная зона с крытыми беседками.