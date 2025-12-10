Протест оппозиции и отказ от Зырянова: что известно о конфликте внутри курганской КПРФ

Скандал внутри КПРФ в курганском округе начнет затихать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Притобольном округе (Курганская область) продолжается конфликт внутри КПРФ, ставший причиной раскола. Там коммунисты массово написали заявления на выход из партии. Все началось из-за исключения главной активистки округа Татьяны Кузьминой. По неофициальной версии, причиной стал личный конфликт политика с лидером КПРФ Виктором Зыряновым. Коммунисты из муниципалитета возвращаться в ряды партии не планируют. URA.RU собрало всю информацию о конфликте, которая известна на данный момент.

Как начался конфликт

Отправной точкой кризиса стало исключение из КПРФ одного из ключевых политиков Притобольного округа — лидера фракции коммунистов в местной думе Татьяны Кузьминой. Она долгие годы считалась главным партийным активом в муниципалитете и символом оппозиционного статуса округа.

Параллельно под партийные санкции попал еще один деятель КПРФ — Анатолий Попов. Его исключили из состава областного комитета партии. Формально руководство партии заявило о нарушениях Устава со стороны обоих коммунистов.

Официально КПРФ ссылается на нормы Устава и дисциплинарные основания для исключения Кузьминой и Попова. Однако по неофициальной версии, озвученной источниками URA.RU, истинной причиной может быть личный конфликт между Татьяной Кузьминой и лидером курганской КПРФ Виктором Зыряновым.

«Протест внутри протеста»: массовый выход из партии

После исключения Татьяны Кузьминой ситуация в Притобольном округе развивалась стремительно. В ответ на действия руководства из партии вышли все 26 членов местного отделения, включая саму Кузьмину.

Таким образом, Притобольный округ фактически почти остался без действующей ячейки КПРФ. Местное отделение оказалось под угрозой ликвидации как структуры: без членов, активистов и кадров для участия в выборах и ведения политической работы. Фактически возник «протест внутри протеста»: оппозиционные власти коммунисты неожиданно выступили против собственной партийной верхушки.

Реакция сторон

В беседе с корреспондентом URA.RU Татьяна Кузьмина подтвердила, что была исключена из партии официальным решением региональной структуры КПРФ. По ее словам, следом за ней 25 коммунистов из Притобольного округа написали заявления о выходе. Подробности своего конфликта с руководством Кузьмина публично не раскрывает, однако сам факт массового ухода сторонников подтверждает.

Лидер курганской КПРФ и депутат областной думы Виктор Зырянов комментировать ситуацию отказался. На запрос журналистов он ответил, что вопросы внутренней жизни партии не подлежат публичному обсуждению. Такая закрытость руководства только подогрела интерес к конфликту и оставила пространство для версий о его истинных причинах.

Почему раскол КПРФ вызвал резонанс

Скандал в местной организации КПРФ вышел за рамки рядовой внутрипартийной истории во многом из-за особенностей самого Притобольного округа. Муниципалитет давно сложил репутацию самого оппозиционного в Курганской области.

На прошлых выборах в думу Притобольного округа коммунисты добились здесь одного из своих лучших результатов в регионе: семь из 16 депутатских мандатов достались представителям КПРФ. Это почти половина состава местного парламента. Тогда округ неофициально назвали «красным поясом» Курганской области.

На этом фоне крах местного отделения КПРФ и исход всех его членов выглядят для партии особенно болезненно. Фактически коммунисты потеряли ключевой оппозиционный плацдарм, выстроенный годами.