Названа скрытая опасность майонеза для сердца

Эндокринолог сообщила, что майонез вредит здоровью Фото: Эдуард Корниенко

Употребление майонеза в большом количестве несет за собой вред здоровью. Об этом заявила эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.

«Для производства майонеза используется большое количество подсолнечного масла, что делает его крайне калорийным. Например, на 100 граммов покупного соуса приходится около 700 килокалорий. Из-за этого повышается риск ожирения и избыточного потребления омега-6 жирных кислот, что может привести к развитию болезней сердца и сосудов», — рассказала врач в разговоре с «Lenta.Ru».

Трансжиры, добавляемые для продления срока годности, провоцируют риск развития атеросклероза, отметила эксперт. Однако отказываться от майонеза полностью необязательно. Допустимая доза майонеза в салате — две-три столовые ложки, врач посоветовала употреблять такой салат не более двух раз в месяц. Для заправки салатов можно использовать кефир и йогурт — они не будут негативно влиять на организм.

Продолжение после рекламы