Названа скрытая опасность майонеза для сердца
Эндокринолог сообщила, что майонез вредит здоровью
Фото: Эдуард Корниенко
Употребление майонеза в большом количестве несет за собой вред здоровью. Об этом заявила эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова.
«Для производства майонеза используется большое количество подсолнечного масла, что делает его крайне калорийным. Например, на 100 граммов покупного соуса приходится около 700 килокалорий. Из-за этого повышается риск ожирения и избыточного потребления омега-6 жирных кислот, что может привести к развитию болезней сердца и сосудов», — рассказала врач в разговоре с «Lenta.Ru».
Трансжиры, добавляемые для продления срока годности, провоцируют риск развития атеросклероза, отметила эксперт. Однако отказываться от майонеза полностью необязательно. Допустимая доза майонеза в салате — две-три столовые ложки, врач посоветовала употреблять такой салат не более двух раз в месяц. Для заправки салатов можно использовать кефир и йогурт — они не будут негативно влиять на организм.
Ранее доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Ильяшенко предупредила, что покупка красной икры у непроверенных продавцов может предоставлять угрозу здоровью. Причиной риска является нарушение реализации имитированных товаров, которые продают под видом натуральных, несоблюдение правильных условий хранения и несоответствие заявленному сорту товара.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.