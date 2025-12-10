Что известно об Александре Коробове, с которым простятся в тюменском поселке Боровский

Александр Коробов скончался на 88 году жизни Фото: Успенский краеведческий музей имени Георгия Сотникова

Тюменский поселок Боровский простится с Александром Коробовым, который скончался на 88-м году жизни. Церемония прощания состоится завтра, 10 декабря. Судьба этого человека неразрывно связана с историей поселения и становлением Боровской птицефабрики. Александр Коробов был одним из тех, кто стоял у самых истоков создания крупного агропромышленного предприятия.

Ключевые факты из биографии Александра Коробова

В 1960 году, сразу после окончания Моршанского строительного техникума, 23-летний Александр Коробов прибыл в Тюменскую область. Он начал свой трудовой путь в составе строительной бригады, которая занималась возведением будущей птицефабрики.

Молодой специалист быстро проявил себя, и ему предложили должность прораба по технадзору. Александр Петрович лично участвовал в строительстве каждого объекта фабрики. Отмечается, что в поселке Боровский нет ни одного здания, к которому он не приложил бы свои знания и силы.

За десятилетия труда, строительства и развития предприятия и создания рабочих мест Александр Коробов получил высочайшее государственное признание. Он носил звания Заслуженного работника сельского хозяйства и Заслуженного строителя России.