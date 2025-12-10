Логотип РИА URA.RU
Беларусь обогнала Россию по среднему размеру пенсии

Беларусь заняла первое место по среднему размеру пенсии среди стран ЕАЭС
10 декабря 2025 в 18:09
Средний размер пенсий в Беларуси составил 247 долларов

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Беларусь оказалась на первом месте в списке стран, с самыми высокими средними пенсиями среди государств Евразийского экономического союза. Эти данные опубликованы в статистическом ежегоднике ЕАЭС. 

«Если в 2023 году Россия опережала партнера по Союзному государству с результатом 230 долларов против 221-го, то в следующем пропустила его вперед — 227 долларов против 247», — следует из статистики. Такие данные приводит Lenra.ru. По минимально назначаемым пенсиям Россию опережают Казахстан и Армения. 

В 2026 году, по мнению экспертов, более 70 % российских семей могут увидеть увеличение доходов. Главными факторами для возможности роста благосостояния является повышение зарплат в госсекторе, индексация пенсий и развитие программ поддержки малообеспеченных граждан. 

