Беларусь обогнала Россию по среднему размеру пенсии
Средний размер пенсий в Беларуси составил 247 долларов
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Беларусь оказалась на первом месте в списке стран, с самыми высокими средними пенсиями среди государств Евразийского экономического союза. Эти данные опубликованы в статистическом ежегоднике ЕАЭС.
«Если в 2023 году Россия опережала партнера по Союзному государству с результатом 230 долларов против 221-го, то в следующем пропустила его вперед — 227 долларов против 247», — следует из статистики. Такие данные приводит Lenra.ru. По минимально назначаемым пенсиям Россию опережают Казахстан и Армения.
В 2026 году, по мнению экспертов, более 70 % российских семей могут увидеть увеличение доходов. Главными факторами для возможности роста благосостояния является повышение зарплат в госсекторе, индексация пенсий и развитие программ поддержки малообеспеченных граждан.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.