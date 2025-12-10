Присяжные признали виновными подсудимых по делу об убийстве в Перми бизнесмена

Коллегия присяжных признала фигурантов уголовного дела виновными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Коллегия присяжных заседателей озвучила обвинительный вердикт в отношении пермяков, которых обвиняют организации, пособничестве и подстрекательстве предпринимателя Александра Лукова. При этом присяжные признали, что обвиняемые заслужили снисхождение.

«Присяжные заседатели сочли вину подсудимых полностью доказанной. Вместе с тем, они решили, что подсудимые заслуживают снисхождения. Судья Олег Ахматов проведет обсуждение последствий вынесенного вердикта 15 декабря», — сообщил telegram-канал Пермского краевого суда.

По данным следствия, бизнесмен Александр Луков был застрелен 5 октября 2023 года на крыльце его бара в Орджоникидзевском районе прикамской столицы. В предпринимателя выстрелили четыре раза, после чего нападавший скрылся. На скамье подсудимых оказались бывшие деловые партнеры Лукова. Это Руслан Шардаков, которого обвиняют в подстрекательстве к убийству, и Андрей Широков, проходящий как организатор преступления.

