Путин наградил свердловчан
Владимир Путин присвоил свердловчанам почетные звания
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении высоких государственных наград жителями Свердловской области. Документ размещён на официальном портале правовой информации.
Семья Чуриковых стала обладателем медали ордена «Родительская слава». Учёный УрИУ РАНХиГС Евгений Попов награждён орденом Дружбы за значительный вклад в сферу науки и образования. Юрист из Каменска-Уральского Анжелика Курина получила почётное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».
Решение о наградах принято главой государства с учётом предложений органов власти Свердловской области. Оно подчёркивает выдающиеся заслуги отдельных граждан в воспитании потомства, научной работе и управлении муниципальным хозяйством.
