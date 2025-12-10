Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Курганский депутат Госдумы Лисовский получил медаль от ФАС. Фото

10 декабря 2025 в 18:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Лисовский получил медаль и рассказал о работе с ФАС

Лисовский получил медаль и рассказал о работе с ФАС

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский депутат Госдумы Сергей Лисовский получил ведомственную награду ФАС России — медаль «35 лет антимонопольным органам». Об этом парламентарий сообщил в своем telegram-канале.

«Сегодня на заседании комитета ГД по защите конкуренции мне вручили Медаль ФАС России „35 лет антимонопольным органам“. Я давно, много и плотно взаимодействую с ФАС по целому ряду направлений: от регулирования рынка такси и вопросов торговой деятельности до таких стратегических тем, как экспорт зерна», — написал Лисовский.

При этом парламентарий обратил внимание, что при высоких требованиях к антимонопольному контролю у ФАС, по его оценке, недостаточно сотрудников для полноценного решения всех задач. В качестве примера он привел ситуацию с анализом монополизации экспорта зерна. По его информации, в рамках обсуждений выяснилось, что в ФАС только 2-3 сотрудника курируют все направление, связанное с транспортом. Депутат отметил, что при таком кадровом составе сложно глубоко и системно заниматься столь крупным и сложным сегментом рынка, где требуется детальная аналитика и постоянный мониторинг. В этой связи Лисовский заявил о необходимости институционального усиления ФАС — как в части увеличения числа сотрудников, так и в части ресурсного обеспечения.

Продолжение после рекламы
  • alt-text
  • alt-text
1/2

Курганский депутат Госдумы Лисовский получил медаль от ФАС

Фото: tg-канал Сергея Лисовского

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал