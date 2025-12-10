Курганский депутат Госдумы Лисовский получил медаль от ФАС

«Сегодня на заседании комитета ГД по защите конкуренции мне вручили Медаль ФАС России „35 лет антимонопольным органам“. Я давно, много и плотно взаимодействую с ФАС по целому ряду направлений: от регулирования рынка такси и вопросов торговой деятельности до таких стратегических тем, как экспорт зерна», — написал Лисовский.

При этом парламентарий обратил внимание, что при высоких требованиях к антимонопольному контролю у ФАС, по его оценке, недостаточно сотрудников для полноценного решения всех задач. В качестве примера он привел ситуацию с анализом монополизации экспорта зерна. По его информации, в рамках обсуждений выяснилось, что в ФАС только 2-3 сотрудника курируют все направление, связанное с транспортом. Депутат отметил, что при таком кадровом составе сложно глубоко и системно заниматься столь крупным и сложным сегментом рынка, где требуется детальная аналитика и постоянный мониторинг. В этой связи Лисовский заявил о необходимости институционального усиления ФАС — как в части увеличения числа сотрудников, так и в части ресурсного обеспечения.