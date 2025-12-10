Медведев: ориентиры по комплектованию ВС РФ на 2025 год практически достигнуты
10 декабря 2025 в 18:23
Фото: © URA.RU
Дмитрий Медведев сообщил, что плановые показатели по набору контрактных военнослужащих в Вооруженные силы РФ на 2025 год практически выполнены. Об этом он сообщил на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ военнослужащими по контракту.
