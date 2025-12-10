Россия выполнила план по набору контрактников в 2025 году

Медведев заявил, что план по доукомплектованию российской армии почти выполнен Фото: Роман Наумов © URA.RU

В воинские части России в 2025 году прибыло более 400 тысяч контрактников. Таким образом, план по доукомплектованию армии РФ, который установил президент страны Владимир Путин, почти выполнен. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«На текущий момент в воинские части прибыло более 400 тысяч военнослужащих, в добровольческие подразделения зачислено более 34 тысячи человек», — заявил Медведев на совещании по вопросам набора военных по контракту. Фрагмент заседания он разместил в своем канале на платформе Max. Таким образом, по его словам, задачи, которые верховный главнокомандующий поставил на этот год, почти выполнены.

Ранее Медведев рассказал, что за первые шесть месяцев этого года к ВС России присоединились более 210 тысяч человек по контракту. За тот же период 2024 года контракт подписали около 190 тысяч человек. Всего за прошлый год на военную службу по контракту пришли примерно 450 тысяч человек. В конце августа министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что план по набору контрактников увеличен.

Продолжение после рекламы