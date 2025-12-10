Жителей Ханты-Мансийска зовут на бесплатный концерт в честь юбилея ХМАО

На бесплатном концерте югорчан ждут вокальные и хореографические номера Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Югра отмечает 95-летие, и культурная афиша Ханты-Мансийска на этих выходных обещает быть символически праздничной. Горожан ждет большой концерт, ярмарка местных производителей, спектакль о семейных ценностях. Все главные события — в афише URA.RU.

12 декабря

Концерт «Благословенный край — Югра!» (0+)

КДЦ «Октябрь», 18:00

Праздничный концерт приурочен к 95-летию Югры. В программу вошли вокальные и хореографические номера, созданные с уважением к истории региона и тем, кто вложил свой труд в развитие региона. Вход бесплатный по регистрации на сайте культурного учреждения.

14 декабря

Спектакль «Я — счастье! В объятиях неба» (12+)

КДЦ «Октябрь», 18:00

На сцену выйдут актеры театра «НитьЯ» из Екатеринбурга. Алексей Швецов и Алексей Чебыкин расскажут о гранях любви, взаимопонимании и счастливых отношений. Спектакль наполнен глубокими мыслями о важности гармонии в каждом доме. Стоимость билетов: от 850 до 1 600 рублей.

Все выходные: 13-14 декабря

Выставка-ярмарка «Товары земли Югорской»

КВЦ «Югра-Экспо», с 10:00 до 20:00 (сб); с 10:00 до 16:00 (вс)

Выставка окружных товаропроизводителей пройдет в рамках празднования 95-летия Югры. На ярмарке представят мясную и рыбную продукцию, дикоросы, сладости, сувениры и текстиль.

Концерты Сергея Лазарева (18+)

КТЦ «Югра-Классик», 19:00