Жителей Ханты-Мансийска зовут на бесплатный концерт в честь юбилея ХМАО
На бесплатном концерте югорчан ждут вокальные и хореографические номера
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Югра отмечает 95-летие, и культурная афиша Ханты-Мансийска на этих выходных обещает быть символически праздничной. Горожан ждет большой концерт, ярмарка местных производителей, спектакль о семейных ценностях. Все главные события — в афише URA.RU.
12 декабря
Концерт «Благословенный край — Югра!» (0+)
КДЦ «Октябрь», 18:00
Праздничный концерт приурочен к 95-летию Югры. В программу вошли вокальные и хореографические номера, созданные с уважением к истории региона и тем, кто вложил свой труд в развитие региона. Вход бесплатный по регистрации на сайте культурного учреждения.
14 декабря
Спектакль «Я — счастье! В объятиях неба» (12+)
КДЦ «Октябрь», 18:00
На сцену выйдут актеры театра «НитьЯ» из Екатеринбурга. Алексей Швецов и Алексей Чебыкин расскажут о гранях любви, взаимопонимании и счастливых отношений. Спектакль наполнен глубокими мыслями о важности гармонии в каждом доме. Стоимость билетов: от 850 до 1 600 рублей.
Все выходные: 13-14 декабря
Выставка-ярмарка «Товары земли Югорской»
КВЦ «Югра-Экспо», с 10:00 до 20:00 (сб); с 10:00 до 16:00 (вс)
Выставка окружных товаропроизводителей пройдет в рамках празднования 95-летия Югры. На ярмарке представят мясную и рыбную продукцию, дикоросы, сладости, сувениры и текстиль.
Концерты Сергея Лазарева (18+)
КТЦ «Югра-Классик», 19:00
В выходные звезда выступит сразу с двумя концертами в столице ХМАО. Лазарев представит программу «Шоумен» с живым звуком, профессиональной хореографией, спецэффектами и декорациями. Все билеты на выступления уже раскуплены. Попасть на концерт получится разве что, если кто-то не сможет пойти и сдаст билет.
