В Херсонской области украинская армия обстреляла больницу
ВСУ атаковали Херсонскую область
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В результате обстрела Алешкинской районной больницы в Херсонской области погибли три человека, еще двое медиков получили ранения. Об этом 10 декабря сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем telegram-канале. По предварительным данным штаба, все погибшие и пострадавшие — сотрудники медицинского учреждения, находившиеся на рабочих местах. Уточняется, что огонь по больничному комплексу был открыт со стороны украинских вооруженных формирований, одно из основных зданий получило серьезные повреждения.
Губернатор заявил, что удар пришелся по действующему гражданскому медучреждению, где в момент обстрела находились дежурные бригады врачей и технический персонал. Больница обслуживает жителей города Алешки и близлежащих населенных пунктов и относится к объектам, которые должны находиться под защитой норм международного гуманитарного права.
По данным губернатора, раненым оказывается неотложная медицинская помощь, тяжелораненый мужчина доставлен в реанимационное отделение, его состояние медики оценивают как тяжелое. Персонал и пациентов из поврежденного корпуса временно перевели в другие здания больничного комплекса и в ближайшие медучреждения. Спасатели локализуют последствия обстрела, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение конструкций и возгорания.
