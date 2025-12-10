Логотип РИА URA.RU
Общество

В Тюмени перенесли мужскую гонку на Кубке России по биатлону

Мужская гонка второго этапа Кубка России в Тюмени перенесена на 12 декабря
10 декабря 2025 в 18:50
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Мужская индивидуальная гонка второго этапа Альфа-Банк Кубка России в Тюмени перенесена на 12 декабря. Об этом сообщил Союз биатлонистов России в своем telegram-канале. 

«Авария на электросети освещения комплекса „Жемчужина Сибири“ вынудила перенести мужскую индивидуальную гонку с 11 на 12 декабря. Старт в 12:00 по местному времени и в 10:00 по московскому», — указано в релизе организаторов.

Дата женской гонки не изменилась. Она состоится 11 декабря. Ранее стало известно, что несмотря на отсутствие снега в Тюмени Кубок России по биатлону состоится. Соревнования проходят в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири».

