Бальные танцоры посоревнуются за звание лучшего дуэта в Нижневартовске

Конкурс бальных танцев пройдет во Дворце искусств Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Выходные в Нижневартовске — череда событий на любой вкус: громкий концерт, драма на сцене, танцы. А в честь 95-летия Югры в городе откроется выставка, посвященная культуре коренных народов Севера. Подробнее — в афише URA.RU.

12 декабря

Концерт «КняZz» (12+)

Дворец искусств, 19:00

Группу основал вокалист из «Короля и Шута» Андрей Князев. Концерт будет сопровождаться видеорядом с 3D эффектами. В программе прозвучат хиты со всех альбомов «КняZz» с упором на новый материал. Также фанатов ждут некоторые известные песни Князева из репертуара «Короля и Шута». Билеты уже распроданы. Попасть на концерт получится разве что, если кто-то не сможет пойти и сдаст билет.

13 декабря

Спектакль «Свой путь» (16+)

Городской драмтеатр, 18:00

Пьеса «Свой путь» Ярославы Пулинович — история мужчины и женщины, чьи встречи и расставания тянутся с 1987 по 2025 год. Постановка соединяет смешное и трагическое, а личные судьбы героев идут вразрез с историей страны. Критики отмечают живые, острые диалоги и сценичность материала. Стоимость билетов: от 700 до 900 рублей.

Театральные игры «Театр-экспромт» (0+)

Модельная библиотека г. Нижневартовска, 11:00

Для участников устроят игры, где каждый сможет проявить фантазию. Вместе с ведущим любители создадут быстрое импровизационное представление. Вход свободный.

Конкурс бальных танцев «Новогодние встречи» (0+)

Дворец искусств, 09:00

В открытом конкурсе примут участие танцевальные дуэты. В программе: медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп, самба, ча-ча-ча, румба, пасадобль и джайв. Для тех, кто хочет поддержать или просто посмотреть, вход свободный.

Все выходные: 13-14 декабря

Выставка «Югорская мозаика»

Нижневартовский краеведческий музей имени Шуваева, 11:00