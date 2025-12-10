Бальные танцоры посоревнуются за звание лучшего дуэта в Нижневартовске
Конкурс бальных танцев пройдет во Дворце искусств
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
Выходные в Нижневартовске — череда событий на любой вкус: громкий концерт, драма на сцене, танцы. А в честь 95-летия Югры в городе откроется выставка, посвященная культуре коренных народов Севера. Подробнее — в афише URA.RU.
12 декабря
Концерт «КняZz» (12+)
Дворец искусств, 19:00
Группу основал вокалист из «Короля и Шута» Андрей Князев. Концерт будет сопровождаться видеорядом с 3D эффектами. В программе прозвучат хиты со всех альбомов «КняZz» с упором на новый материал. Также фанатов ждут некоторые известные песни Князева из репертуара «Короля и Шута». Билеты уже распроданы. Попасть на концерт получится разве что, если кто-то не сможет пойти и сдаст билет.
13 декабря
Спектакль «Свой путь» (16+)
Городской драмтеатр, 18:00
Пьеса «Свой путь» Ярославы Пулинович — история мужчины и женщины, чьи встречи и расставания тянутся с 1987 по 2025 год. Постановка соединяет смешное и трагическое, а личные судьбы героев идут вразрез с историей страны. Критики отмечают живые, острые диалоги и сценичность материала. Стоимость билетов: от 700 до 900 рублей.
Театральные игры «Театр-экспромт» (0+)
Модельная библиотека г. Нижневартовска, 11:00
Для участников устроят игры, где каждый сможет проявить фантазию. Вместе с ведущим любители создадут быстрое импровизационное представление. Вход свободный.
Конкурс бальных танцев «Новогодние встречи» (0+)
Дворец искусств, 09:00
В открытом конкурсе примут участие танцевальные дуэты. В программе: медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп, самба, ча-ча-ча, румба, пасадобль и джайв. Для тех, кто хочет поддержать или просто посмотреть, вход свободный.
Все выходные: 13-14 декабря
Выставка «Югорская мозаика»
Нижневартовский краеведческий музей имени Шуваева, 11:00
На выставке представят художественные произведения и предметы декоративно-прикладного искусства в традиционных техниках коренных народов Севера. Проект посвящен 95-летию Югры. Вход свободный.
