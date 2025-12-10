В аэропорту Внуково введены ограничения на полеты
10 декабря 2025 в 19:11
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В аэропорту Внуково временно приостановлены прием и отправление воздушных судов. Как сообщается в telegram-канале Росавиации, данные меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал