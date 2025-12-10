Россиянин вернулся с Мальдив с живой личинкой в ноге

Личинка могла попасть в организм россиянина на пляже во время отдыха (архивное фото) Фото: Дарья Савкина © URA.RU

Александр вернулся с отдыха на Мальдивах и заметил странное шевеление и боль в ноге. Врачи обнаружили под кожей его ноги живую личинку, которая, по их данным, могла попасть в организм на пляже во время отдыха.

«Россиянин привез с Мальдив „иммигрант“-личинку, которая поселилась у него в ноге. Уже дома он заметил странное движение в стопе и обратился к хирургам в Петербурге», — выяснил telegram-канал URA.RU. Врачи сделали несколько надрезов в местах, где, по их расчетам, мог находиться паразит, но достать его целиком не смогли. Продолжать операцию они посчитали опасным из ‑за риска повредить сосуды и нервы, поэтому решили уничтожить паразита лекарствами.

Яйца таких паразитов в тропических странах часто лежат прямо в песке. Заражение происходит через мелкие царапины и порезы на коже. Врачи предупреждают, что такие личинки могут вызывать сильные отеки, гнойные воспаления, а в тяжелых случаях — поражать нервную систему и кишечник.

Продолжение после рекламы