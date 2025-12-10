Логотип РИА URA.RU
В Тобольском районе 20-летний водитель без прав устроил ДТП. Фото

В результате ДТП в Тобольском районе пострадали две девушки 15-ти и 17-ти лет
10 декабря 2025 в 19:26
ДТП произошло рано утром на 5-м километре автодороги Тобольск-Сетово

Фото: Илья Московец © URA.RU

На 5‑м километре автодороги Тобольск—Сетово в Тобольском районе произошла авария в результате которой пострадали две пассажирки15-ти и 17-ти лет. Об этом сообщила Госавтоинспекция Тюменской области в своем telegram-канале

«Автомобиль ВАЗ‑2104 съехал в кювет. За рулем находился 20‑летний мужчина, не имевший права управления транспортным средством. В результате ДТП травмы получили две пассажирки, а также сам водитель. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь в лечебном учреждении», — сообщили в ведомстве. 

Сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия и степень причиненного ущерба. По результатам проверки молодому водителю грозит ответственность за управление без прав.

Автомобиль уехал в кювет, пострадали две юные девушки

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

