В Тобольском районе 20-летний водитель без прав устроил ДТП. Фото
ДТП произошло рано утром на 5-м километре автодороги Тобольск-Сетово
Фото: Илья Московец © URA.RU
На 5‑м километре автодороги Тобольск—Сетово в Тобольском районе произошла авария в результате которой пострадали две пассажирки15-ти и 17-ти лет. Об этом сообщила Госавтоинспекция Тюменской области в своем telegram-канале
«Автомобиль ВАЗ‑2104 съехал в кювет. За рулем находился 20‑летний мужчина, не имевший права управления транспортным средством. В результате ДТП травмы получили две пассажирки, а также сам водитель. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь в лечебном учреждении», — сообщили в ведомстве.
Сотрудники ГАИ проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия и степень причиненного ущерба. По результатам проверки молодому водителю грозит ответственность за управление без прав.
