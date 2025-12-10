Госэкспертиза одобрила проекты новых корпусов Пермского строительного колледжа

Студентам колледжа готовят подарок в виде новых корпусов (архивное фото) Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Госэкспертиза Прикамья выдала положительное заключение на проекты возведения двух новых корпусов Пермского строительного колледжа. Сейчас на площадке начались подготовительные работы.

«Получено положительное заключение Госэкспертизы на проект реконструкции строительного колледжа. По проекту новые трехэтажные и четырехэтажные корпуса расположатся вместо двух старых. Это второй и третий, которые примыкают к главному зданию на Комсомольском проспекте», — сообщил telegram-канал краевого минстроя.