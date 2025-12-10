ЕС нашел лазейку, как избежать собственного запрета на импорт российского газа

Послабление будет касаться только закупок российского газа по краткосрочным контрактам Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Страны Евросоюза смогут временно покупать газ из России в чрезвычайной ситуации, а именно в случае кризиса с поставками. Такое исключение из будущего запрета предусмотрено в проекте регламента ЕС о поэтапном прекращении импорта российского газа. Документ был одобрен послами государств — членов объединения.

«Совет и Парламент сохранили оговорку о приостановлении действия регламента, которая предусматривает возможность временной приостановки его применения в случае внезапных событий, угрожающих безопасности энергоснабжения одного или нескольких государств-членов», — говорится на сайте Совета ЕС. Таким образом, Еврокомиссия сможет разрешить стране ЕС нарушить эмбарго, если та официально объявит чрезвычайную ситуацию в сфере газоснабжения.

При этом послабление будет жестко ограничено. Оно будет касаться только закупок российского газа по краткосрочным контрактам. Объемы поставок должны быть минимальными и достаточными лишь для преодоления кризиса. Срок действия исключения — до четырех недель. Его можно продлить, но только если режим чрезвычайной ситуации сохраняется. Еврокомиссия обязана заранее уведомлять Европарламент и Совет ЕС о каждом таком решении и возможном продлении.

Продолжение после рекламы

Ранее страны Евросоюза достигли предварительной договоренности об отказе от российского газа. Импорт сжиженного природного газа из РФ планируют полностью прекратить к концу 2026 года. Запрет на трубопроводный газ должен заработать с осени 2027 года. По оценкам европейских структур, при полном прекращении поставок из России ЕС лишится более 17% своего газового импорта.