Первые морозы ударили по кошелькам тюменских автовладельцев
Из-за морозов некоторые тюменцы не смогли запустить двигатели своих машин
Фото: Илья Московец © URA.RU
На фоне кратковременных заморозков минимальная стоимость отогрева автомобилей в Тюмени выросла до 3 500 рублей. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из автосервисов.
«Во время первых морозов в Тюмени резко вырос спрос на отогрев автомобилей. Цены на эту услугу, соответственно, тоже. Сейчас минималка составляет примерно 3 500 рублей, это на машины класса эконом. За разморозку двигателя более дорогого авто придется отдать больше денег», — рассказал собеседник агентства.
Службы отогрева нередко размещают рекламные объявления с минимальным ценником от 1 000 до 1 500 рублей. По мнению тюменского автоэксперта Дмитрия Демина, верить таким публикациям не стоит. «Это исключительно рекламный ход, поэтому верить подобным объявлениям нельзя. Сейчас таких цен на отогрев автомобилей в Тюмени просто нет. Разморозка двигателя стала достаточно дорогим удовольствием», — пояснил он в разговоре с URA.RU.
Ранее URA.RU писало о том, что 8 декабря в Тюменскую область пришли первые зимние морозы с понижением температуры до -30 градусов. По прогнозам синоптиков, холода отступят после 10 декабря.
