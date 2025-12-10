Первые морозы ударили по кошелькам тюменских автовладельцев

Из-за морозов некоторые тюменцы не смогли запустить двигатели своих машин Фото: Илья Московец © URA.RU

На фоне кратковременных заморозков минимальная стоимость отогрева автомобилей в Тюмени выросла до 3 500 рублей. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из автосервисов.

«Во время первых морозов в Тюмени резко вырос спрос на отогрев автомобилей. Цены на эту услугу, соответственно, тоже. Сейчас минималка составляет примерно 3 500 рублей, это на машины класса эконом. За разморозку двигателя более дорогого авто придется отдать больше денег», — рассказал собеседник агентства.

Службы отогрева нередко размещают рекламные объявления с минимальным ценником от 1 000 до 1 500 рублей. По мнению тюменского автоэксперта Дмитрия Демина, верить таким публикациям не стоит. «Это исключительно рекламный ход, поэтому верить подобным объявлениям нельзя. Сейчас таких цен на отогрев автомобилей в Тюмени просто нет. Разморозка двигателя стала достаточно дорогим удовольствием», — пояснил он в разговоре с URA.RU.

