Захарова расскажет, как правильно бороться с фейками

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 12 декабря выступит на заключительном онлайн-вебинаре года, который проведет Международная ассоциация по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN). На нем она расскажет, как бороться с фейками и ответит на вопросы участников.

«Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в формате живого общения ответит на вопросы участников и экспертов форума „Диалог о фейках 3.0“», — сообщили URA.RU в пресс-службе GFCN. По данным организаторов, она также расскажет о государственных подходах к борьбе с дезинформацией в сфере международной коммуникации.

Участие в вебинаре будет доступно по ссылке, размещенной в анонсе ассоциации. Предварительная регистрация уже открыта для слушателей из разных государств. Само мероприятие начнется в 14:00 по московскому времени и пройдет в формате открытого диалога на английском языке.

Организаторы напомнили, что первые три вебинара цикла уже прошли 25 ноября, 2 и 9 декабря. В них приняли участие более 1100 слушателей. Эти встречи были посвящены базовым принципам проверки информации, новым подходам к использованию технологий искусственного интеллекта в медиасфере, а также инструментам борьбы с дезинформацией в традиционных и цифровых медиа.