Владельцы котов в России пожаловались на популярный корм

Хозяева котов пожаловались, что после длительного употребления корма от Purina у животных начинались проблемы с пищеварением

Владельцы кошек из разных регионов России пожаловались на ухудшение самочувствия питомцев после употребления влажного корма Felix от Purina. Хозяева сообщили, что у животных после такого корма начиналась рвота, слабость и пропадал аппетит.

«Россияне жалуются, что их коты чувствуют себя плохо после влажного корма Felix. Симптомы во многих историях похожи — рвота, слабость и полное отсутствие аппетита», — говорится в канале URA.RU на платформе Max. Некоторые владельцы домашних животных рассказывают, что при длительном кормлении кормом Purina у их питомцев появлялись проблемы с пищеварением, а также с работой печени и почек.

Бывали случаи, когда у кошек начинала редеть шерсть, появлялся сильный зуд, и они расчесывали кожу до кровавых ран. При этом хозяева удивляются: раньше коты ели Felix без каких‑либо проблем, а потом внезапно стали реагировать на него резко. По словам владельцев, стоило убрать этот корм из рациона, как состояние большинства животных быстро улучшалось: прекращалась рвота, возвращался аппетит. Поэтому многие делают вывод, что причина может быть в составе корма.

Ветеринар, к которому URA.RU обратилось за комментарием, сообщил, что в составе, который указан на упаковке, нет откровенно опасных компонентов. Однако он рекомендовал не использовать Felix на постоянной основе. По его словам, жалобы владельцев могут быть связаны с особенностями самих животных и классом корма.

Он также добавил, что корма эконом-класса обычно содержат много субпродуктов и вкусовых добавок. Они делают корм привлекательным для животных, но не всегда дают полноценное питание. Специалист рекомендует по возможности выбирать рационы, где на первом месте в составе стоит мясо, и переводить кошку на новый корм постепенно, наблюдая за ее состоянием.