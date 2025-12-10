Екатеринбург попал в топ-10 новогодних направлений России
Основной туристический поток в Екатеринбург формируют путешественники из крупных регионов страны
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Екатеринбург вошел в топ-10 самых востребованных направлений России для отдыха на новогодние праздники. Спрос на поездки в столицу Урала на период январских каникул с 27 декабря по 11 января вырос на 5% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость забронированной ночи на праздничные даты составляет 6 тысяч рублей.
Город удерживает позиции одного из ключевых центров внутреннего туризма в новогодний период. «Екатеринбург традиционно входит в число самых популярных зимних направлений у жителей крупных регионов. В сезоне новогодних праздников мы фиксируем умеренный рост спроса на поездки в столицу Урала и стабильный средний чек по размещению», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Там уточнили, что динамика бронирований говорит о сохранении интереса туристов к поездкам внутри страны.
Основной поток туристов в Екатеринбург формируют путешественники из крупнейших регионов России. Больше всего бронирований приходится на москвичей. Также активно планируют отдых жители Челябинской и Свердловской областей, Пермского края и Татарстана. При выборе размещения туристы чаще останавливаются на апартаментах — на этот формат приходится 30% всех заявок.
Трехзвездочные отели занимают 27% бронирований, объекты без категории — 18%, четырехзвездочные гостиницы — 16%. Пятизвездочные отели и хостелы получили по 3% бронирований, отели одна-две звезды — 2%, гостевые дома — 1%. Чаще всего в Екатеринбург приезжают парами: на двух взрослых без детей приходится 48% всех броней. Семейные поездки с детьми занимают 23%, на соло-туристов приходится 19%, еще 10% заявок оформляют компании из трех и более человек.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!