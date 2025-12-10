Екатеринбург попал в топ-10 новогодних направлений России

Основной туристический поток в Екатеринбург формируют путешественники из крупных регионов страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург вошел в топ-10 самых востребованных направлений России для отдыха на новогодние праздники. Спрос на поездки в столицу Урала на период январских каникул с 27 декабря по 11 января вырос на 5% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость забронированной ночи на праздничные даты составляет 6 тысяч рублей.

Город удерживает позиции одного из ключевых центров внутреннего туризма в новогодний период. «Екатеринбург традиционно входит в число самых популярных зимних направлений у жителей крупных регионов. В сезоне новогодних праздников мы фиксируем умеренный рост спроса на поездки в столицу Урала и стабильный средний чек по размещению», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Там уточнили, что динамика бронирований говорит о сохранении интереса туристов к поездкам внутри страны.

Основной поток туристов в Екатеринбург формируют путешественники из крупнейших регионов России. Больше всего бронирований приходится на москвичей. Также активно планируют отдых жители Челябинской и Свердловской областей, Пермского края и Татарстана. При выборе размещения туристы чаще останавливаются на апартаментах — на этот формат приходится 30% всех заявок.

