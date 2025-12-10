О загадочной пропаже студентки пермского колледжа Валентины Шкляевой сняли фильм

Студентка пропала 23 года назад во время поездки на электричке в Пермь Фото: Илья Московец © URA.RU

Режиссер Елена Погребижская сняла фильм о загадочной пропаже 23 года назад студентки пермского педагогического колледжа Валентины Шкляевой, которая приехала учиться в краевую столицу из Удмуртии. Девушка осенью 2002 года села в электричку и поехала на занятия, но в колледже так и не появилась. Спустя 10 лет на одной из железнодорожных станций нашли странную записку. На вырванном из школьной тетрадки листке бумаги было оставлено послание родителям Вали.

«Клочок бумаги из школьной тетради был исписан небрежными строками корявым почерком. „Добрые люди, кто найдет листок, передайте его. Маму ее зовут Шкляева Надя, папу Шкляев Леша. Их дочка потерялась много лет назад, зовут Валя. Мы с ней сбежали из тех мест, где нас держали. Нас продали, мы оказались в Пскове. Я — Галя, я из Перми. Она с ребенком осталась. Ее девочке три года. Ищите Валю в Пскове“, — сообщается в аннотации к фильму на странице режиссера в соцсети „ВКонтакте“.

Когда Валентина пропала, родители подали заявление в транспортную полицию и самостоятельно начали поиски. Установили, что в электричку вместе со студенткой сели двое мужчин-односельчан. Один из них, 24-летний Сергей Халметов, был путевым рабочим и жил по соседству со Шкляевыми. Спустя шесть лет после исчезновения, в 2008 году, Халметова задержали за убийство девушки из Балезино. Он убил ее за отказ вступить с ним в интимные отношения. Шкляевы решили, что он и есть убийца дочери, но задержанный это отрицал. За совершенное преступление его приговорили к 10 годам колонии.

