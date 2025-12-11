Средняя стоимость подержанных иномарок в РФ достигла двухлетнего минимума

Цены на автомобили с пробегом снизились более, чем в 60 регионах России Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Средняя цена подержанных иномарок в России достигла двухлетнего минимума. Иностранные автомобили с пробегом не старше 15 лет сейчас в среднем стоят 2,16 млн рублей, а машины российских марок — около 690 тысяч рублей. Такие данные приводит аналитический сервис «Авто.ру Оценка».

«Средняя стоимость иностранного автомобиля с пробегом не старше 15 лет на российском рынке снижается двенадцатый месяц подряд», — сообщили в сервисе «Авто.ру Оценка». Аналитики отметили, что в годовом выражении падение цен на иномарки уже превысило 11%.

В частности, это касается подержанных машин китайских брендов. В этой группе средняя стоимость за ноябрь снизилась еще на 1% и составила 1,98 млн рублей. Это первый раз с августа 2023 года, когда цена опустилась ниже двух миллионов. Схожее снижение показали и автомобили европейских, японских и корейских марок: за месяц они в среднем подешевели почти на 30 тысяч рублей и сейчас стоят около 2,16 млн рублей. Российские автомобили при этом держатся на уровне 690–700 тысяч рублей уже семь месяцев, изменения минимальны.

Самое заметное падение средней стоимости в ноябре — минус 3% — зафиксировано у нескольких популярных моделей. Это Volvo S60 второго поколения, которая теперь в среднем стоит 1,04 млн рублей, Haval Jolion (1,95 млн рублей), Exeed LX (1,8 млн рублей) и Kia Rio четвертого поколения (1,45 млн рублей).

По данным сервиса, снижение средней цены автомобиля с пробегом произошло более чем в 60 регионах России. Больше всего подешевели машины в Кировской области — более чем на 6%, до 1,01 млн рублей. В Ярославской и Брянской областях падение превысило 5%, средняя цена составила 1,1 млн и 1,13 млн рублей соответственно.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоимость подержанных машин снизилась более чем на 30 тысяч рублей и теперь составляет в среднем 1,87 млн рублей. Московский регион остается самым дорогим: средняя цена автомобиля с пробегом здесь — 2,55 млн рублей, за месяц она почти не изменилась.