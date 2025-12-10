Логотип РИА URA.RU
Гордума Челябинска обсудила безопасность горожан в новогодние праздники

10 декабря 2025 в 20:41
Челябинские службы начали подготовку к Новому году

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Челябинске прошло заседание комиссии гордумы по вопросам безопасности жителей в период новогодних праздников под председательством депутата Артема Барбашина. В ходе встречи рассмотрели риски, связанные с пожарами, массовыми мероприятиями и выходом людей на лед, сообщили URA.RU в пресс-службе гордумы Челябинска.

«В преддверии новогодних и рождественских праздников особое внимание уделяется вопросам пожарной и общественной безопасности, а также профилактике чрезвычайных ситуаций. Все профильные службы города уже начали подготовку, чтобы обеспечить безопасность горожан во время массовых мероприятий и в местах общего пользования», — сообщили URA.RU в пресс-службе гордумы.

Отдельно обсуждалась пожарная обстановка: с начала года в Челябинске зафиксировано 1803 пожара, что превышает показатели прошлого года. В связи с этим во всех учреждениях, где запланированы новогодние елки и праздничные программы, проводятся дополнительные проверки и инструктаж персонала.

Также комиссия напомнила о действующих правилах проведения фейерверков и ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Отдельный блок обсуждения был посвящен безопасности на водоемах: толщина льда на озерах и карьерах города пока не достигла безопасных значений, несмотря на регулярные профилактические рейды и информирование населения.

