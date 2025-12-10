CША разрешили операции с «Лукойлом»

Зарубежные активы «Лукойла» должны быть проданы до 17 января 2026 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минфин США продлил лицензию, которая разрешает отдельные операции с «Лукойлом» и ее дочерними структурами, до 17 января 2026 года. Лицензия нужна для завершения продажи компании Lukoil International GmbH и связанных с ней активов. Об этом говорится в официальном документе министерства финансов США.

«За исключением случаев, предусмотренных пунктом (d)… все сделки, запрещенные исполнительным указом (E.O.) 14024, … разрешаются до 12:01 по восточному стандартному времени 17 января 2026 года», — говорится в документе. Он размещен на сайте Минфина США.

Ведомство уточняет, что речь идет о сделках, которые сопровождают переговоры, заключение и исполнение контрактов по продаже, передаче или иному распоряжению Lukoil International GmbH и компаний, где LIG владеет долей 50% и более. Прежний срок действия этой лицензии истекал 13 декабря 2025 года. До этого времени были разрешены сделки по продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа и обслуживанию его заправок за рубежом.

Продолжение после рекламы