CША разрешили операции с «Лукойлом»
Зарубежные активы «Лукойла» должны быть проданы до 17 января 2026 года
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Минфин США продлил лицензию, которая разрешает отдельные операции с «Лукойлом» и ее дочерними структурами, до 17 января 2026 года. Лицензия нужна для завершения продажи компании Lukoil International GmbH и связанных с ней активов. Об этом говорится в официальном документе министерства финансов США.
«За исключением случаев, предусмотренных пунктом (d)… все сделки, запрещенные исполнительным указом (E.O.) 14024, … разрешаются до 12:01 по восточному стандартному времени 17 января 2026 года», — говорится в документе. Он размещен на сайте Минфина США.
Ведомство уточняет, что речь идет о сделках, которые сопровождают переговоры, заключение и исполнение контрактов по продаже, передаче или иному распоряжению Lukoil International GmbH и компаний, где LIG владеет долей 50% и более. Прежний срок действия этой лицензии истекал 13 декабря 2025 года. До этого времени были разрешены сделки по продаже зарубежных активов ЛУКОЙЛа и обслуживанию его заправок за рубежом.
«Лукойл» решил продать свои зарубежные активы после того, как Минфин США в конце октября ввел санкции против компании и «Роснефти». Власти России считают эти меры незаконными. К покупке иностранных активов «Лукойла» интерес проявили несколько компаний. Кроме того, Минфин США разрешил венгерской компании MOL закупать нефть у «Лукойла» до 21 ноября 2026 года. До этого времени MOL может заключать сделки с российской компанией и его трейдером Litasco на поставки нефти по нефтепроводу «Дружба».
