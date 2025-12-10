Что известно о поджоге квартиры в Кургане, где погибли два человека. Видео
Подозреваемые в поджоге квартиры по ул. коли Мяготина задержаны
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане при пожаре в квартире на четвертом этаже дома по улице Коли Мяготина погибли два человека. Выяснилось, что совершен поджог, а жертв могло быть больше. Подозреваемые задержаны с видеодоказательством. О том, что известно о происшествии — в материале URA.RU.
В горящей квартире было четыре человека
Возгорание произошло вечером 7 декабря в одной из квартир пятиэтажки по улице Коли Мяготина. Из горящей квартиры по автолестнице сотрудники МЧС спасли мужчину и беременную женщину. Еще двух жильцов соседней квартиры вывели с помощью специальных масок. Но два человека погибли — это 48-летняя женщина и 41-летний мужчина. С огнем боролись два десятка пожарных и 7 единиц техники чрезвычайного ведомства.
Задержаны подозреваемые в поджоге
По факту гибели двух человек следствие начало проверку. Допросили очевидцев и соседей, изучили условия проживания погибших. Для установления причины возникновения огня была назначена пожаро-техническая экспертиза. Были изучены и записи с видеокамеры домофона.
Следствие пришло к выводу, что двое курганцев облили бензином и подожгли входную дверь квартиры, в которой находились четверо жильцов. Совместно с оперативниками установлена причастность к совершенному преступлению двух ранее судимых жителей областного центра, 2005 и 1991 годов рождения. По месту их проживания проведены обыски. В числе изъятых предметов сотовый телефон с видеозаписью совершенного поджога. Оба фигуранта задержаны и дали признательные показания. Мотив преступления пока не разглашается.
