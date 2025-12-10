Подозреваемые в поджоге квартиры по ул. коли Мяготина задержаны Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане при пожаре в квартире на четвертом этаже дома по улице Коли Мяготина погибли два человека. Выяснилось, что совершен поджог, а жертв могло быть больше. Подозреваемые задержаны с видеодоказательством. О том, что известно о происшествии — в материале URA.RU.

В горящей квартире было четыре человека

Возгорание произошло вечером 7 декабря в одной из квартир пятиэтажки по улице Коли Мяготина. Из горящей квартиры по автолестнице сотрудники МЧС спасли мужчину и беременную женщину. Еще двух жильцов соседней квартиры вывели с помощью специальных масок. Но два человека погибли — это 48-летняя женщина и 41-летний мужчина. С огнем боролись два десятка пожарных и 7 единиц техники чрезвычайного ведомства.

Задержаны подозреваемые в поджоге

По факту гибели двух человек следствие начало проверку. Допросили очевидцев и соседей, изучили условия проживания погибших. Для установления причины возникновения огня была назначена пожаро-техническая экспертиза. Были изучены и записи с видеокамеры домофона.

