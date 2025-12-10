В Челябинске утвердили адреса крещенских купелей на 2026 год

В Челябинске разместят пять купелей к Крещенским праздникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мэрии Челябинска определили места, где в период Крещенских праздников в 2026 году будут оборудованы купели для омовений. В городе планируется открыть пять официальных площадок, об этом сообщили на заседании комиссии гордумы по безопасности под председательством депутата Артема Барбашина.

«В период Крещенских праздников в Челябинске планируется оборудовать пять купелей. На всех площадках будет обеспечено дежурство поисково-спасательных групп, необходимое спасательное оборудование и транспорт, а также охрана общественного порядка и медицинское сопровождение», — сообщил начальник управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Валентин Гриднев.