В Челябинске утвердили адреса крещенских купелей на 2026 год
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В мэрии Челябинска определили места, где в период Крещенских праздников в 2026 году будут оборудованы купели для омовений. В городе планируется открыть пять официальных площадок, об этом сообщили на заседании комиссии гордумы по безопасности под председательством депутата Артема Барбашина.
«В период Крещенских праздников в Челябинске планируется оборудовать пять купелей. На всех площадках будет обеспечено дежурство поисково-спасательных групп, необходимое спасательное оборудование и транспорт, а также охрана общественного порядка и медицинское сопровождение», — сообщил начальник управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Валентин Гриднев.
Купели планируют оборудовать на озере Первое в районе пляжа «Восточный берег», на Шершневском водохранилище в поселке Сосновка (улица Красных Казаков и район пляжа «Каспийский берег»). Также место организуют на озере Смолино — у гостиничного комплекса «Смолино-Парк» и на пляже «Солнечный берег». Там предусмотрены безопасные подходы к воде, освещение, пункты обогрева и круглосуточное дежурство экстренных служб.
