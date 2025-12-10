Губернатор Махонин объявил о завершении стройки нового здания Пермской галереи

Масштабная стройка официально завершена Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Губернатор Дмитрий Махонин объявил об официальном окончании строительства нового здания Пермской художественной галереи. Он также отметил уникальность ее экспозиции.

«Строительство новой галереи завершено. Получили заключение о соответствии. Это значит, что объект отвечает всем требованиям и проектной документации. Площадь нового объекта почти в семь раз больше предыдущего пространства. Более 20 тысяч квадратных метров. Это значит, что кроме любимых коллекций там будут выставлены предметы искусства, которые раньше не выставлялись. И, конечно, сердцем галереи станет экспозиция Пермских богов», — сообщил Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Он добавил, что здание галереи располагает просторными выставочными площадями, световым атриумом с панорамным видом на Каму и набережную. Музейный комплекс включает в себя также три восстановленных исторических постройки бывшего завода Шпагина. Их объединили в общий архитектурный ансамбль. У галереи впервые появляются многофункциональные пространства для всех любителей искусства и работников культуры. «Откроем библиотеку, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские», — отметил в своем telegram-канале губернатор.

Продолжение после рекламы