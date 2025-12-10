На территории Правобережного рынка в Санкт-Петербурге после пожара обнаружили тело погибшего
Тело погибшего обнаружено после пожара на Правобережном рынке
10 декабря 2025 в 22:48
Еще одного пострадавшего увезли в больницу
Фото: Размик Закарян © URA.RU
На территории Правобережного рынка после ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего. По данным «78», установить личность пока не представляется возможным. Обстоятельства происшествия уточняются.
С места пожара также госпитализировали мужчину с переломами обеих ног. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют причины возгорания.
