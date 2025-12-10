Логотип РИА URA.RU
В Кургане зажгли уникальную новогоднюю елку с игрушками ручной работы. Фото

В Кургане на вокзале открыли елку, украшенную изделиями мастеров
11 декабря 2025 в 00:11
В Кургане на вокзале открыли уникальную елку

В Кургане на вокзале открыли уникальную елку

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кургане зажглись новогодние огни на главной елке железнодорожного вокзала, украшенной уникальными игрушками ручной работы. Об этом сообщает Управление культуры Курганской области.

«Каждая елочная игрушка неповторима и создана руками участников конкурса „Мастерская под елью“. Главная елка железнодорожного вокзала украшена уникальными изделиями ручной работы. Теперь каждый житель и гость Курганской области сможет полюбоваться оригинальными игрушками, созданными лучшими мастерами региона», — сообщили в Управлении культуры региона.

Елку на вокзале украсили игрушками ручной работы

Фото: Управление культуры Курганской области



Открытие праздника сопровождалось выступлениями участниц конкурса «Лучшая снегурочка города», которые исполнили праздничные номера и создали атмосферу сказки. Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех собравшихся с наступающим Новым годом. Победителей и авторов лучших работ конкурса «Мастерская под елью» торжественно наградили дипломами и призами. Выставка уникальных елочных игрушек будет доступна для посещения до конца января.

Ранее в Кургане уже оформили главную городскую новогоднюю ель на площади имени Ленина, где в этом году усилили праздничную иллюминацию и добавили новые символы года. До этого дополнительную подсветку и оформление установили на елке в Центральном парке культуры и отдыха, продолжая подготовку города к новогодним праздникам.

