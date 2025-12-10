В Кургане на вокзале открыли уникальную елку Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кургане зажглись новогодние огни на главной елке железнодорожного вокзала, украшенной уникальными игрушками ручной работы. Об этом сообщает Управление культуры Курганской области.

«Каждая елочная игрушка неповторима и создана руками участников конкурса „Мастерская под елью“. Главная елка железнодорожного вокзала украшена уникальными изделиями ручной работы. Теперь каждый житель и гость Курганской области сможет полюбоваться оригинальными игрушками, созданными лучшими мастерами региона», — сообщили в Управлении культуры региона.

Елку на вокзале украсили игрушками ручной работы Фото: Управление культуры Курганской области









Открытие праздника сопровождалось выступлениями участниц конкурса «Лучшая снегурочка города», которые исполнили праздничные номера и создали атмосферу сказки. Дед Мороз и Снегурочка поздравили всех собравшихся с наступающим Новым годом. Победителей и авторов лучших работ конкурса «Мастерская под елью» торжественно наградили дипломами и призами. Выставка уникальных елочных игрушек будет доступна для посещения до конца января.

