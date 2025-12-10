В Европе донор спермы заразил генетической мутацией около 200 детей

Датский донор спермы заразил 197 детей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Европе анонимный датский донор спермы стал источником наследственной мутации, из ‑за которой более 190 детей из 14 стран получили повышенный риск онкологических заболеваний. Мутация в гене TP53 была выявлена лишь спустя годы после начала использования его семени. Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR.

«По меньшей мере 197 детей были зачаты при помощи семени анонимного датского донора спермы под псевдонимом Кьелд, прежде чем банк спермы обнаружил серьезную генетическую проблему. Некоторые сперматозоиды Кьелда содержат мутацию в гене TP53, повышающую риск развития рака у детей», — сообщает датская телерадиокомпания DR.

Сам донор, находящийся в Дании, никогда не болел раком и до 2023 года не знал о наличии у него мутации. Его сперму рассылали в 67 клиник из 14 стран с 2006 по 2022 год, а в первые сообщения о ребенке с мутацией поступили в банк в апреле 2020 года.

Продолжение после рекламы

Европейский банк спермы признал, что нарушил установленные ограничения: в 2005 году — максимум 25 детей от одного донора, в 2013 году — не более 12 семей в Дании и шести женщин в Бельгии, ссылаясь на недостаточную отчетность клиник и репродуктивный туризм. По данным Датского управления по безопасности пациентов, клиники в Дании уже начали информировать пострадавших.