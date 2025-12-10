Опасное зерно вывили в Пермском крае
В зерне нашли следы от пребывания птиц
Фото: Илья Московец © URA.RU
Внеплановая выездная проверка ООО «Элита», занимающегося выращиванием зерна в Суксунском округе (Пермский край) выявила нарушения при хранении культур. Об этом 10 декабря сообщило Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«В ходе внеплановой выездной проверки в зернохранилище ООО „Элита“ обнаружены следы пребывания птиц, а также установлены факты недостоверного декларирования продукции: в протоколах испытаний по показателям микотоксинов, пестицидов и ГМО применялись методики, неприменимые для таких исследований», — сообщили в управлении. Там пояснили, что это противоречит требованиям Федерального закона «О техническом регулировании» и технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».
Инспекторы указали, что в зернохранилище на полу и на самом зерне были обнаружены перья и помет птиц. Отдельно специалисты провели анализ сведений в реестре деклараций о соответствии на официальном сайте Росаккредитации.
По итогам проверки в отношении компании составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов) и ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ (нарушение порядка декларирования соответствия продукции). Управление Россельхознадзора также приняло решение об отзыве трех деклараций о соответствии, выданных на зерно предприятия. Ведомство продолжит контроль за устранением выявленных нарушений.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!