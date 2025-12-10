Трамп призвал Зеленского быть реалистом и заключить мир

Трамп обратился к Зеленскому по поводу выборов на Украине Фото: Official White House / Shealah Craighead

Президент США Дональд Трамп призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского «быть реалистом» в оценке текущей ситуации в конфликте с Россией. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне, запись его выступления распространили американские политические ресурсы.

«Я думаю, [Зеленскому] нужно быть реалистом. На Украине уже давно не было выборов. Они теряют огромное количество людей. 82% украинцев требуют заключить соглашение. Они хотят, чтобы соглашение было заключено. Я это понимаю. Они каждую неделю теряют тысячи и тысячи людей. Они хотят, чтобы этому был положен конец», — заявил Трамп в эфире на сайте Белого дома. Он также связал происходящее с «массовой коррупцией» на Украине и поставил под сомнение степень демократичности украинской системы.

Трамп уточнил, что, по его словам, данные о 82% сторонников соглашения основаны на опросах общественного мнения, проводимых на Украине и среди украинских беженцев. Политик подчеркнул, что, по его мнению, отсутствие общенациональных выборов во время конфликта подрывает доверие к украинским институтам власти.

