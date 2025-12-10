Еще три российских аэропорта закрыли небо
Аэропорты Ярославля, Тамбова и Иваново временно прекратили прием рейсов
11 декабря 2025 в 02:28
Три аэропорта России ввели ограничения
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В аэропортах Ярославля, Тамбова, Иваново временно приостановили полеты. Об этом рассказали в Росавиации.
«Аэропорты ЯРОСЛАВЛЬ (Туношна), ТАМБОВ (Донское), ИВАНОВО (Южный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — пояснил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.
