Еще три российских аэропорта закрыли небо

Аэропорты Ярославля, Тамбова и Иваново временно прекратили прием рейсов
11 декабря 2025 в 02:28
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В аэропортах Ярославля, Тамбова, Иваново временно приостановили полеты. Об этом рассказали в Росавиации.

«Аэропорты ЯРОСЛАВЛЬ (Туношна), ТАМБОВ (Донское), ИВАНОВО (Южный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — пояснил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

