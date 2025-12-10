Нетрезвого водителя автобуса в Челябинске выявили госавтоинспекторы (архивное фото) Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Челябинске за рулем автобуса «Лиаз» оказался пьяный водитель. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

«10 декабря возле дома 2/5 по улице Молодогвардейцев был остановлен автобус „Лиаз“, управлял которым 48-летний мужчина с признаками опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался», — сообщает Госавтоинспекция города Челябинска.

В отношении водителя составили сразу несколько материалов. Помимо того, что он не выполнил требования инспектора о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, оказалось, что диагностическая карта не оформлена и сам автобус не зарегистрирован. Водителя отстранили от управления, а автобус изъяли и поместили на спецстоянку.

