Авария на теплосети задела больше тысячи екатеринбуржцев

Авария произошла вечером 10 декабря Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Екатеринбурге ночью 10 декабря произошла авария на системе теплоснабжения в одном из районов города. От этого пострадали 1491 человек. В том числе авария затронули одну школу и детсад, рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Нарушено теплоснабжение в семи многоквартирных жилых домах, с населением 1491 человек (из них 372 ребенка), 2 социально-значимых объекта — 1 д/с, 1 школа. Работы осуществляет аварийно-восстановительная бригада АО „ЕТК“ в составе 10 человек и 4 единиц техники», — заявили спасатели.