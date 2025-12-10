Ограничения в Шереметьево привели к задержке рейсов в ХМАО
Рейсы в Москву и обратно задержаны в Ханты-Мансийске и Сургуте
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В аэропортах Сургута и Ханты-Мансийска задержаны вылеты рейсов в Москву и обратно. Об этом сообщается на официальных сайтах воздушных гаваней.
«Рейс SU 1383 Ханты-Мансийск — Москва, Шереметьево. Вылет по расписанию 06:50, расчетное 07:50. Задерживается», — указано на информационной странице аэропорта столицы ХМАО. Также задержан рейс SU 1382 из столицы в Ханты-Мансийск, который должен был прилететь в 05:50. На данный момент указано что воздушный борт прибудет в 06:50.
В Сургуте задержан рейс SU 1511 — самолет должен был вылететь в Шереметьево в 04:30, вылет перенесли до 06:30. Из Москвы также задержан рейс в Сургут — из Шереметьево воздушное судно должно было прибыть в 06:55, рейс задержан до 07:35.
В ночь на 11 декабря в столичном аэропорту Шереметьево временно ограничили прием и вылет воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко, уточнив, что подобные меры связаны с обеспечением безопасности полетов.
