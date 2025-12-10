Еще два главных аэропорта Москвы закрыли небо
Аэропорты Внуково и Домодедово прекратили прием и отправку рейсов
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Введен временный запрет на полеты в двух ключевых столичных аэропортах. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорты ВНУКОВО, ДОМОДЕДОВО. Действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — оповестил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
UPD: в 00:17 временный запрет на работу аэропорта Внуково снят, работа продолжается в штатном режиме. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов. Информацию распространила пресс-служба авиагавани. Пассажиров просят следить за онлайн-табло в терминале или через официальный чат-бот.
