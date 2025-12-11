Логотип РИА URA.RU
Екатеринбурженка сломала ноги в страшной аварии с автобусом. Фото

В Екатеринбурге владелица иномарки Chevrolet сломала ноги в аварии
11 декабря 2025 в 05:16
Водитель автобуса получила ушибы в результате аварии

Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге ночью 11 декабря на улице Альпинистов лоб в лоб столкнулись рейсовый автобус и автомобиль Chevrolet Epica. От удара автоледи, что была за рулем иномарки, зажевало между машиной и общественным транспортом. В итоге ее увезли в больницу со сломанными ногами, сообщил URA.RU очевидец ДТП.

«Водитель автобуса увидела легковой автомобиль, который вылетел в лоб на большой скорости и применила экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Пострадала молодая девушка легкового автомобиля, ее зажало и высвободить ее смогли только спасатели прибывшие на место ЧП. С переломами ног и многочисленными ушибами девушку доставили в 36-ю ГКБ», — заявил собеседник агентства.

Женщина, управлявшая автобусом, также получила ушибы. От удара она погнула рулевую стойку, но госпитализация ей не потребовалась. 

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Фото: ИА «Ночные новости»

