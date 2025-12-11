Актировки для школьников в Сургуте на сегодня: будет ли отмена занятий
Занятия в школах Сургута из-за погодных условий не отменяются
По данным сервиса Gismeteo, 11 декабря в Сургуте ожидается температура воздуха в пределах от −9 до −10 градусов. В течение дня прогнозируется облачная погода и снег, скорость ветра составит 6–10 м/с.
Первая смена
Сегодня занятия в школах проводятся в штатном режиме. Погодные условия не достигли пороговых значений, при которых вводится актировка.
Вторая смена
Когда в ХМАО объявляют актированные дни
Вопрос приостановки очных занятий рассматривается с учетом не только показаний температуры воздуха, но и скорости ветра. Ограничительные меры могут распространяться на всех школьников — от учащихся начальных классов до выпускников.
В случае отмены очных занятий образовательные организации переводят обучение в дистанционный формат. Такая схема работы действует в регионе с 2020 года.
Для учащихся 1–4 классов занятия отменяются при температуре −29 градусов без ветра, при −27, если скорость ветра не превышает 5 м/с, при −25 градусов, если ветер дует со скоростью от 5 до 10 м/с. А также при −24, если скорость ветра превышает 10 м/с.
Для учащихся 1–9 классов занятия отменяются при температуре −32 градуса без ветра, при −30, если скорость ветра не превышает 5 м/с, при −28, если ветер дует со скоростью от 5 до 10 м/с. Также занятия отменяются при −27 градусов, если скорость ветра превышает 10 м/с.
Для учащихся 10–11 классов занятия отменяются при температуре −36 градусов без ветра, при −34, если скорость ветра не превышает 5 м/с, при −32, если ветер дует со скоростью от 5 до 10 м/с. А также при −31, если скорость ветра превышает 10 м/с.
