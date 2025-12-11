Актировки для школьников в Сургуте на сегодня: будет ли отмена занятий

Занятия в школах Сургута из-за погодных условий не отменяются Фото: Илья Московец © URA.RU

По данным сервиса Gismeteo, 11 декабря в Сургуте ожидается температура воздуха в пределах от −9 до −10 градусов. В течение дня прогнозируется облачная погода и снег, скорость ветра составит 6–10 м/с.

Первая смена

Сегодня занятия в школах проводятся в штатном режиме. Погодные условия не достигли пороговых значений, при которых вводится актировка.

Вторая смена

Когда в ХМАО объявляют актированные дни

Вопрос приостановки очных занятий рассматривается с учетом не только показаний температуры воздуха, но и скорости ветра. Ограничительные меры могут распространяться на всех школьников — от учащихся начальных классов до выпускников.

В случае отмены очных занятий образовательные организации переводят обучение в дистанционный формат. Такая схема работы действует в регионе с 2020 года.

Для учащихся 1–4 классов занятия отменяются при температуре −29 градусов без ветра, при −27, если скорость ветра не превышает 5 м/с, при −25 градусов, если ветер дует со скоростью от 5 до 10 м/с. А также при −24, если скорость ветра превышает 10 м/с.

Для учащихся 1–9 классов занятия отменяются при температуре −32 градуса без ветра, при −30, если скорость ветра не превышает 5 м/с, при −28, если ветер дует со скоростью от 5 до 10 м/с. Также занятия отменяются при −27 градусов, если скорость ветра превышает 10 м/с.