Массовое ограничение полетов в российских аэропортах на фоне атаки БПЛА: что известно к утру

Собянин: на подлете к Москве сбиты десятки украинских БПЛА
11 декабря 2025 в 05:51
Центральные регионы России атаковали десятки дронов

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь с 10 по 11 декабря центральные регионы России подверглись массовой атаке украинских БПЛА. В Москве ограничение работы коснулось сразу четырех аэропортов. На подлете к столице сбиты десятки беспилотников. Ограничения коснулись и других регионов: Воронежской области и Кавказа. Подробнее — в материале URA.RU.

Какие аэропорты Москвы ограничили работу

Представители Росавиации последовательно сообщили об ограничении приема и вылетов самолетов в аэропортах Шереметьево (01:51 мск), Домодедово и Внуково (02:59 мск), а также в Жуковском (03:54 мск). Были отменены, задержаны или перенаправлены свыше 133 рейсов.

Сколько беспилотников атаковали Москву

По сообщениям главы города Сергея Собянина, за четыре часа был уничтожен 31 беспилотник, что пытались прорваться к столице. Силы противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность с 23:41 по московскому времени. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Информации о жертвах не поступало.  

Каких регионов коснулась ночная атака БПЛА

Массовая атака коснулась и Воронежской области. По сообщениям губернатора Александра Гусева в многоэтажку попали обломки дрона. В малозаселенном доме произошло обрушение лестничной клетки. Из здания временно эвакуировано 80 человек.

Открыты пункты временного размещения. Также были повреждены здания в промышленном секторе города, возникли локальные возгорания. Последствия падения обломков ликвидируются специальными службами. 

В других регионах обошлось временными ограничениями полетов в аэропортах. Они коснулись Тамбова, Ярославля, Иваново, Владикавказа, Грозного, Магаса и Махачкалы. 

