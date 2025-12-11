Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

Во всех челябинских медучреждениях ввели карантин по гриппу, посещения запрещены

11 декабря 2025 в 05:50
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В Челябинской области во всех больницах запретили посещения

В Челябинской области во всех больницах запретили посещения

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Во всех медицинских учреждениях Челябинской области введен карантин по гриппу. Посещения больных запрещены. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач области Анатолий Семенов.

«Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу в медицинских организациях, организациях системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан, организациях, осуществляющих деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания, с 10 декабря до особого распоряжения», — говорится в документе. В школьных классах рекомендовано приостанавливать учебу либо переходить на дистанционный формат обучения при заболеваемости ОРВИ, ковидом и гриппом 20% и более на срок не менее семи дней.

Ранее из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области уже закрывали на карантин школы: на 8 декабря таких было восемь, ряд классов перевели на дистанционное обучение. При этом осенью в регионе провели массовую вакцинацию от гриппа, прививки сделали 1,6 млн жителей, включая более 470 тысяч детей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал