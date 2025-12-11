Во всех челябинских медучреждениях ввели карантин по гриппу, посещения запрещены
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Во всех медицинских учреждениях Челябинской области введен карантин по гриппу. Посещения больных запрещены. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач области Анатолий Семенов.
«Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу в медицинских организациях, организациях системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан, организациях, осуществляющих деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания, с 10 декабря до особого распоряжения», — говорится в документе. В школьных классах рекомендовано приостанавливать учебу либо переходить на дистанционный формат обучения при заболеваемости ОРВИ, ковидом и гриппом 20% и более на срок не менее семи дней.
Ранее из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области уже закрывали на карантин школы: на 8 декабря таких было восемь, ряд классов перевели на дистанционное обучение. При этом осенью в регионе провели массовую вакцинацию от гриппа, прививки сделали 1,6 млн жителей, включая более 470 тысяч детей.
