Во всех челябинских медучреждениях ввели карантин по гриппу, посещения запрещены

Во всех медицинских учреждениях Челябинской области введен карантин по гриппу. Посещения больных запрещены. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач области Анатолий Семенов.

«Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по гриппу в медицинских организациях, организациях системы социальной защиты населения с круглосуточным пребыванием граждан, организациях, осуществляющих деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания, с 10 декабря до особого распоряжения», — говорится в документе. В школьных классах рекомендовано приостанавливать учебу либо переходить на дистанционный формат обучения при заболеваемости ОРВИ, ковидом и гриппом 20% и более на срок не менее семи дней.